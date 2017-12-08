Kaçak avcılıkta kullanılan malzemelere el konuldu

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde, avlanması yasak deniz patlıcanı avcılığında kullanılan av araçlarına, Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri ekiplerince el konuldu.

Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri bugün, Ayvalık\'ın Altınova Mahallesi İskele Mevkii\'nde, Altınova İskele Jandarma Karakol ekipleri ile birlikte denetim yaptı. Denetimde avlanması yasak olan deniz patlıcanı avcılığında kullanılan ve \'Kankava\' olarak tabir edilen av araçları bulundu. Rıhtımda balıkçı tekneleri ile bazı çekek yerlerinde bulunan 7 malzemeye, el konulup tekne sahiplerine yasal işlem uygulandı.

FOTOĞRAFLI