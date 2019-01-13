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Kaçak avcıların vurduğu doğan, donmak üzereyken jandarma tarafından kurtarıldı

Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Taşova ilçesinde, kaçak avcılar tarafından vurularak yaralanan doğan, donmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

13 Ocak 2019 01:27

Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA\'nın Taşova ilçesinde, kaçak avcılar tarafından vurularak yaralanan doğan, donmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Taşova ilçesine bağlı Mülkbükü köyünde meydana geldi. İddiaya göre, kaçak avcılar tarafından vurulan ve kanadından yaralanan doğan, donmak üzereyken o güzergahta devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri tarafından bulundu. Jandarma merkezine götürülen yaralı doğan, ardından Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, örnek ve duyarlı davranışlarından dolayı personelini tebrik etti.

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