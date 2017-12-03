Kaçak avcılara suçüstü

Sefa ÜNAL/KARATAŞ (Adana), (DHA) - ADANA\'da, balık ağı ile kaçak kuş avlayan 8 kişi yakalandı.

Karataş ilçesine bağlı Akyatan ve Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme sahalarında denetim yapan av koruma ekipleri, balık ağı ile çevirme yaparak kuş avlayan 8 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerinin de katıldığı denetimlerde 8 kaçak avcının yakaladığı 40 sakarmeke kuşu ele geçti. Şüphelilere 4915 Kara Avcılığı Kanunu\'na muhalefetten 15 bin lira idari yaptırım ve avladıkları 40 kuş için ise 12 bin lira olmak üzere toplam 27 bin lira ceza kesildi.



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