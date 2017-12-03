T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaçak avcılara suçüstü

Sefa ÜNAL/KARATAŞ (Adana), (DHA) - ADANA'da, balık ağı ile kaçak kuş avlayan 8 kişi yakalandı

03 Aralık 2017 12:37

Sefa ÜNAL/KARATAŞ (Adana), (DHA) - ADANA\'da, balık ağı ile kaçak kuş avlayan 8 kişi yakalandı.
Karataş ilçesine bağlı Akyatan ve Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme sahalarında denetim yapan av koruma ekipleri, balık ağı ile çevirme yaparak kuş avlayan 8 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerinin de katıldığı denetimlerde 8 kaçak avcının yakaladığı 40 sakarmeke kuşu ele geçti. Şüphelilere 4915 Kara Avcılığı Kanunu\'na muhalefetten 15 bin lira idari yaptırım ve avladıkları 40 kuş için ise 12 bin lira olmak üzere toplam 27 bin lira ceza kesildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SefaAdana DHAADANAKarataşAkyatanTuzla Yaban Hayatı GeliştirmeJandarmaKara Avcılığı KanunuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24