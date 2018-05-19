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Kaçak avcılar 7 kınalı keklik ile yakalandı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde polisin bir araçta yaptığı kontrollerde 7 kınalı keklik ile bir tuzaklama malzemesi ele geçirildi

19 Mayıs 2018 17:17

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde polisin bir araçta yaptığı kontrollerde 7 kınalı keklik ile bir tuzaklama malzemesi ele geçirildi. 
Adilcevaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahlat karayolu Çimenli mevkiinde yaptıkları yol uygulaması sırasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, kafes ve kutularda 7 kınalı keklik ve tuzaklama malzemesi ele geçirildi. Keklikler, Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak avlanan 2 kişiye ise toplam 6 bin 500 lira para cezası kesildi. 

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