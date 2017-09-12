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Kaçak Alman, uyuşturucudan tutuklandı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde 1

12 Eylül 2017 20:48

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde 1.5 yıldır kaçak yaşadığı belirtilen Alman vatandaşı M.F., uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 1.5 yıldır kentte kaçak yaşadığı ve başta gençler olmak üzere vatandaşlara uyuşturucu madde sattığı belirlenen Alman vatandaşı M.F.\'yi operasyonla yakaladı. Atatürk Caddesi üzeri, Taşlık Sokak\'taki evinin önünde durdurulan M.F.\'yi arayan ekipler, üstünde bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde ettiği sanılan bir miktar para buldu. Emniyetteki işlemlerin ardından \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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