-KAÇAK AKARYAKITA REKOR CEZA ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, kaçak akaryakıtla mücadele kapsamında denetimler sonucunda 2010 yılında dağıtıcılara, rafinericilere, depolama tesislerine 111 milyon lira, bayilere ise 121 milyon lira tutarında idari para cezası kesildiğini söyledi. Yazıcı, Başbakanlık Merkez binada düzenlenen ''Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Komisyonu Toplantısı''nın ardından 2010 yılında akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yazıcı, bu kapsamda geçen yıl 25 bin 203 akaryakıt ve LPG istasyonu, 12 bin 752 vergi mükellefi, 34 bin sayaç ve bin 54 geminin denetlendiğini söyledi. 2010 yılında 86 bin 889 ulusal marker ölçümünün gerçekleştirildiğini belirten Yazıcı, bunların yüzde 88'inin geçerli çıktığını kaydetti. Yapılan denetimler ve kontroller kapsamında 2010 yılı içinde dağıtıcılara, rafinericilere, depolama tesislerine 111 milyon lira tutarında idari para cezası, bayilere ise 121 milyon lira tutarında toplam 1.207 idari para cezası kesildiğini bildirdi. Daha önceki yıllarda verilen ve 2010 yılı içinde kesinleşen idari para cezası miktarının 526 milyon lira olduğunu ifade eden Yazıcı, kolluk kuvvetlerince geçen yıl 3 bin 630 akaryakıt kaçakçılığı olayının ortaya çıkarıldığını ve 52 bin ton kaçak akaryakıt ele geçirildiğini söyledi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Maliye Bakanlığınca 972 milyon lira matrah farkının tespit edildiğini anlatan Yazıcı, bu matrah farkı üzerinden 74 milyon lira vergi tarh ettirilerek, 176 milyon lira vergi cezası kesildiğini ifade etti. Diğer birimlerin tespit ettiği vergi kaybının 90 milyon liranın üzerinde olduğunu anlatan Yazıcı, toplamda 164 milyon lira vergi kaybının tespit edildiğini belirtti.