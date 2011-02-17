-KAÇAK AKARYAKITA MESCİTLİ KAMUFLAJ ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Ankara'da iki ayrı akaryakıt istasyonuna düzenlenen operasyonlarda, kaçakçıların akaryakıtı saklama yöntemleri görenleri hayrete düşürdü. Yapılan operasyonlarda kaçak akaryakıtın saklandığı tanklardan biri prefabrik mescidin, diğeri ise istasyondaki marketin fayansla kaplı zeminin altında bulundu. Bir ihbarı değerlendiren Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara İl Jandarma Alay Komutanlığı ve Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte Ankara-Konya yolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna operasyon düzenledi. Ekipler, istasyondaki prefabrik mescidin arkasında toprağa gömülü bir boru olduğunu fark edince burayı kazmaya başladılar. Borunun, mescidin altına doğru uzandığını belirleyen ekipler, prefabrik mescidi kenara çekerek kazıyı iş makineleri yardımıyla sürdürdüler. Yapılan kazı sonucu borunun, yerin altına gizlenmiş 50 tonluk bir akaryakıt tankına bağlandığı tespit edildi. Ekipler, metrelerce uzunluğundaki hortumlar ile gizli tanktan akaryakıt pompalarına kaçak akaryakıt aktarımı sağlandığını belirlediler. İstasyonda bulunan yasal tankları da incelemeye alan ekipler, zanlıların özel düzeneklerle tanktan istenildiğinde kaçak, istenildiğinde de yasal akaryakıtın pompalara aktarılabildiğini ortaya çıkardılar. Gizli tanklarda ise toplam 40 bin 125 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Mali raporlar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda ise istasyonda 1 Ocak 2011 - 10 Şubat 2011 tarihleri arasında 6 adet pompadan toplam 803 bin 682 litre motorin satışının yapıldığı, ancak satışa ilişkin bir belgenin olmadığı, ayrıca söz konusu tarihlerde istasyonun, bayisi olduğu dağıtıcı firmadan da hiç akaryakıt almadığı tespit edildi. Konya yolu üzerindeki bir başka benzin istasyonunda gerçekleştirilen operasyonda da kaçak akaryakıt tankının istasyondaki marketin içinde olduğu ortaya çıktı. Marketin parke taşıyla kaplı zeminini kıran ekipler, yerin altında gizli tanka ait dolum-boşaltım kapağı ile havalandırma borusunu ortaya çıkardı. Bunun üzerine kepçeler yardımıyla marketi yıkan ekipler, yerin altına gömülmüş gizli tanka ulaştı. Gizli tanktan akaryakıt pompalarına kırsal motorin verildiği belirlendi. İstasyona ilişkin mali raporları da inceleyen ekipler, bu istasyonda da 1 Ocak 2011 - 10 Şubat 2011 tarihleri arasında 827 bin 733 litre akaryakıt satışı yapıldığı ancak herhangi bir belgenin ibraz edilmediğini belirledi. Yetkililer, her iki operasyonda da yaklaşık 4,5 milyon lira değerinde 1 milyon 671 bin 540 litrelik akaryakıt kaçakçılığı ortaya çıkarıldığını belirlediler. Operasyonlarda iki akaryakıt istasyonu mühürlenirken 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Mahkemeye sevk edilen H.G. ise tutuklandı.