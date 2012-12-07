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Ekonomi

Kaçak akaryakıta hapis cezası kalkıyor, para cezası geliyor

Yeni hazırlanan kanun tanımı, "kaçak akaryakıt" şeklinde değiştiriliyor

07 Aralık 2012 10:44

Türk ekonomisinin milyarlarca lira kayba uğramasına sebep olan kaçak akaryakıtla ilgili hazırlanan yeni kanun taslağı endişelere yol açtı. Düzenlemede "Marker'sız veya eksik marker'lı yakıt kaçak sayılır" tanımı kanundan çıkarılıyor. Kaçağın ispat zorunluluğu da kamu kurumlarına veriliyor. Taslak bu haliyle kanunlaşırsa kaçak akaryakıta sadece idari para cezası verilecek.

Akaryakıt kaçakçılarının en büyük korkusu olan hapis cezası caydırıcılığını yitiriyor.

Yeni hazırlanan kanun tanımı, "kaçak akaryakıt" şeklinde değiştiriliyor. Mevcut Petrol Piyasası Kanunu'nda yer alan "Marker'sız veya eksik marker'lı yakıt kaçak sayılır" hükmü kaldırılıyor. Ayrıca yeni düzenleme ile kaçak akaryakıtın ispat zorunluluğu da kamu kurumlarına veriliyor.

Zaman gazetesinin haberine göre, taslak bu haliyle Meclis'te kanunlaşırsa kaçak akaryakıta sadece idari para cezası verilecek. "İspat" sürecinin uzayacak olması sebebiyle bu suça adı karışanlara hapis cezası zora girecek.

Türk ekonomisini büyük gelir kaybına uğratan akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili daha önce hazırlanan raporda ise yeni düzenlemenin aksine farklı tespitlere yer verilmişti.

Yetkili makamlara sunulan raporda devletin güvenliğini tehdit eder boyuta ulaştığı belirtilen akaryakıt kaçakçılığının "nitelikli terör suçu" kapsamına alınmasını istemişti.

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