-KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONUNDA 14 TUTUKLAMA ANTALYA (A.A) - 05.03.2011 - Antalya'da düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 44 zanlıdan 14'ü tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerince, 11 ilde eş zamanlı düzenlenen ve ''Hortum'' adı verilen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 44 kişiden, örgüt elebaşı olduğu ileri sürelen O.G. ile T.G, Ö.A, V.Ç, O.Ö, N.Y, M.E, M.K, M.Y, H.Ç, M.A, M.A, F.Ş. ve B.B. tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru M.B'nin de aralarında bulunduğu 30 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Suç örgütünün yurt dışından gemi ve tankerlerle getirdikleri kaçak akaryakıtı 10 numara madeni yağı solvent ile incelttikleri ve elde edilen yakıtı çeşitli illerde bulunan akaryakıt istasyonlarındaki gizli depolarda sakladıkları iddia edilmişti.