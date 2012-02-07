-Kaçak akaryakıt operasyonu: 23 gözaltı ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Ankara'nın da aralarında bulunduğu 6 ilde gerçekleştirilen kaçak akaryakıt operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Ankara, Adana, Çanakkale,Kocaeli, Şanlıurfa ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, sınır illerden kaçak olarak soktukları akaryakıtı ruhsatı olmayan istasyonlarda piyasaya sürdükleri belirlendi.