Kaçak 184 ülkede aranacak

Münevver Karabulut tam 58 gün önce öldürüldü. Parçalanan cesedi çöp konteynerine atıldı. Cinayeti erkek arkadaşı Cem Garipoğlu’nun işlediği ve cinayet sonrasında ailesi tarafından yurtdışına kaçırıldığı iddia edildi. Münevver’in kanı Garipoğlu Ailesi’nin villasında bulundu. Baba Mehmet Nida Garipoğlu tutuklandı. Ayrıca, Cem için de Interpol’e başvuruldu.





Hürriyet'in haberine göre; lise öğrencisi 18 yaşındaki Münevver Karabulut’u başını keserek öldürdüğü şüphesiyle 58 gündür aranan erkek arkadaşı Cem Garipoğlu, artık sadece Türkiye’de değil tüm dünyada aranacak. Türkiye’deki arama çalışmalarından sonuç alamayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, mahkemeye başvurarak Garipoğlu’nun yurtdışında da aranmasına yönelik karar aldırdı.



Mahkemenin uluslararası arama kararı, geçen hafta Adalet Bakanlığı aracılığıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı, mahkeme kararını Fransa’nın Lyon kentinde bulunan Interpol Genel Sekreterliği’ne ileterek, Garipoğlu hakkında uluslararası arama kararı çıkarılması için başvuruda bulundu.



Özel ekip Rusya’ya gidebilir



Garipoğlu’nun Rusya’ya kaçmış olabileceği yönünde duyumlar aldıklarını belirten aynı yetkili, "Rus polisiyle de irtibata geçildi. Gerekirse bu ülkeye özel ekip gönderebiliriz" dedi. Ancak, Cem Garipoğlu’nun Suriye üzerinden Fransa’ya gittiğine dair iddialar var.



Önce difüzyon sonra kırmızı bülten



Difüzyon belgesi, Kırmızı Bülten’den önce acil olarak çıkartılan uluslararası arama ve yakalama belgesi anlamına geliyor.



Interpol amblemli bu belgede, aranan kişinin fotoğrafı, adı soyadı, üzerinde taşıdığı sanılan pasaportun seri numarası ve hangi suçlardan arandığına ilişkin bilgiler yer alıyor.



Kırmızı Bülten’in çıkması zaman aldığı için önce difüzyon çıkartılıyor.



Kırmızı Bülten’de daha kapsamlı bilgiler yer alıyor ve mahkemeden tutuklanması için karar alınması gerekiyor.

