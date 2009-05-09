Kaç tüyosu MİT'çiden mi?

Bedrettin Dalan, Ergenekon operasyonunun İSTEK Vakfı'na yönelik 10. dalgasından üç ay önce ABD'ye firar etmişti. Dalan'ın, soruşturmada gözaltına alınacağını bir MİT yetkilisinden öğrendikten sonra kaçtığı ortaya çıktı



Sabah gazetesinin haberine göre; Ergenekon soruşturması kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla aranan İSTEK Vakfı Başkanı Bedrettin Dalan'ın bir MİT yetkilisinden "Kaç" tüyosunu aldıktan sonra ABD'ye gittiği ortaya çıktı.



Ergenekon operasyonunda İSTEK Vakfı'na yönelik 10'uncu dalganın gerçekleştirildiği Ocak 2009'dan üç ay önce -Kasım 2008'de- firar eden Dalan'a kaç bilgisini verdiği öne sürülen MİT yetkilisi hakkında soruşturma başlatıldı.



Sabah'ın güvenilir kaynaklardan edindiğini belirttiği bilgilere göre Ergenekon savcıları, MİT İstanbul Bölge Başkan Yardımcısı Ö.Y.'nin Bedrettin Dalan'a "Kaç" tüyosunu Özel Kalem Müdürü İlhami Ümit Handan vasıtasıyla verdiğini öğrendi. Savcılar, Dalan'a tüyo verdiği ileri sürülen Ö.Y. hakkında MİT Müsteşarı'nın oluru ile soruşturma başlattı. Ö.Y. hakkında MİT içinde de idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. MİT görevlisi Ö.Y.'nin Bedrettin Dalan'ı firar etmesi için uyardığı iddiası, MİT'in eski yöneticilerinden Yavuz Ataç'ın 1997'de yine ABD'ye kaçan mafya lideri Alaattin Çakıcı'ya "Kaç" tüyosu verdiği iddiasını anımsattı.



Olay, iki MİT mensubunun 10. dalgada gözaltına alınan Dalan'ın Özel Kalem Müdürü İlhami Ümit Handan'ın serbest bırakılması için Ergenekon savcılarına telkinde bulunmasıyla ortaya çıktı.



6 Ocak 2009'da Bedrettin Dalan'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İSTEK Vakfı'na yapılan operasyonda Dalan'ın oğlu Barış Dalan, Özel Kalem Müdürü İlhami Ümit Handan ve şoförü Coşkun Umur gözaltına alındı. İşte o arada devreye MİT İstanbul Bölge Başkan Yardımcısı Ö.Y. ile bir başka MİT görevlisi girdi. Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ü ziyaret eden iki MİT görevlisi, İlhami Ümit Handan'ın teşkilat için çalışan önemli bir haber elemanı olduğunu söyleyip serbest bırakılmasını istedi.



MİT'te soruşturma



MİT yetkilileri, savcıdan bu istekte bulunurken "MİT Müsteşarı Emre Taner'in bilgisi dahilinde Handan'ın bırakılmasını istiyoruz" dedi. Savcı Öz, Ö.Y.'nin talebini Emre Taner'e iletti. Ancak Taner, "Teşkilatın böyle bir talebi yok. Ben böyle bir talimat vermedim. Ö.Y. hakkında adli işlem başlatabilirsiniz" dedi. MİT Müsteşarı Emre Taner'in, Savcı Öz'e giderek Handan'ın serbest bırakılmasını isteyen iki MİT görevlisi hakkında ayrıca idari soruşturma da başlattığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Handan ile irtibatlı diğer MİT görevlileri hakkında da soruşturma başlatıldı. Ergenekon savcıları, İSTEK Vakfı'na yönelik operasyonda ele geçirilen belgelerde Bedrettin Dalan'ın, bazı MİT mensuplarının çocuklarına burs verdiğini tespit etti. MİT mensuplarının çocuklarına burs ayarlayan kişinin de İlhami Ümit Handan olduğu iddia edildi.



Burs isteyen Emniyetçi ifade verdi



Bu arada Ergenekon operasyonunun 10. dalgasından sonra İSTEK Vakfı yetkililerinden çocuğu için burs istemekle suçlanan İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı S.H. hakkında da Ergenekon'a bilgi sızdırdığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Ergenekon savcısı Zekeriya Öz, bu kapsamda S.H.'nin ifadesini aldı. Öz, S.H. gibi MİT yetkilisi Ö.Y'nin de ifadesini almak istedi. Ancak Ö.Y., MİT Müsteşarlığı kendisi hakkında soruşturma izni vermiş olmasına rağmen ifade vermeye gitmedi. Ö.Y., bir ay önce savcılığa ifadeye çağrıldığı gün MİT İzmir Bölge Başkanlığı emrine atandı. Ö.Y.'nin önümüzdeki günlerde İzmir'de ifadesinin alınacağı öğrenildi.

