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Ekonomi

Kaç şirket TMSF’ye geçti?

"El koyulan şirketlerin ekonomiye maksimum faydayı verecek şekilde faaliyet göstermesi üzerinde çalışıyoruz"

04 Ekim 2016 21:31

TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül, Fon’a devrediler şirketler ile ilgili son bilgileri verdi. TMSF Başkanı Gül, 252 şirketin Fon bünyesine geçtiğini açıkladı.

TMSF Başkanı Gül, KHK’lar kapsamında Fon’a şirket devirlerinin yapıldığını kaydetti.

Gül, en son 252 şirketin Fon bünyesine geçtiğini belirterek bu sayının her an değişebileceğini kaydetti. Gül, yeni dönemde, TMSF’ye devredilen şirketler için tasfiye veya satış imkanının da oluştuğunu kaydetti.

Gül, TMSF'ye geçen şirketlere ilişkin şu mesajları verdi:

- El koyulan şirketlerin ekonomiye maksimum faydayı verecek şekilde faaliyet göstermesi üzerinde çalışıyoruz.

- Kayyum atanan şirketlerin gerekirse tasfiye edilmesi KHK ile bize verilmiş bir yetkidir.

- Bazı şirketlerde işletme sermayesi çekilmiş, içinde hiçbir değer kalmamış şirketler de var.

- Bu şirketlerle hukuku olanların hukuklarını koruyacağız.

- “Bunlar TMSF’ye geldi, buradaki yükümlülükleri devlet karşılayacak” gibi bir düşünce yanlış.

- Mali durumu kötü olan şirketlere TMSF kaynak aktarmayacak. İcra iflas kapsamında tasfiyesini yapacağız.

- Şirketlerin ve grupların kaynakları ile en rasyonel çalışma yapılacak.

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