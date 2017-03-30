Kaç milyon kişi oy kullanacak? İşte referandumla ilgili istatistikler

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında yurt içinde 55 milyon 319 bin kayıtlı seçmen, 167 bin sandıkta oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinde yayınladığı bilgilerden derlenen rakamlara göre, en fazla seçmenin bulunduğu il İstanbul, en az seçmenin bulunduğu il Bayburt oldu.

İstanbul'da 10 milyon 518 bin 57 kayıtlı seçmen bulunurken, Bayburt'taki kayıtlı seçmen sayısının 56 bin 885 olduğu belirtildi.

Ankara'da 3 milyon 853 bin 894, İzmir'de 3 milyon 174 bin 549, Bursa'da 2 milyon 107 bin 944, Antalya'da 1 milyon 636 bin 742, Adana'da ise 1 milyon 510 bin 122 kayıtlı seçmen bulunduğu kaydedildi.

Seçmen sayısı 100 binin altındaki illerden Tunceli'de 60 bin 789, Ardahan'da 67 bin 435, Kilis'te 81 bin 118 kayıtlı seçmen olduğu bildirildi. Gaziantep, Hatay, Mersin, Kocaeli, Konya, Manisa ve Şanlıurfa'nın da 1 milyonun üzerinde seçmen sayısı bulunduğu belirtildi.

Türkiye genelinde toplam 55 milyon 319 bin 222 seçmenin 167 bin 140 sandıkta oy kullanacağı ifade edildi. Bu arada cezaevlerine de 461 sandık kurulacağı kaydedildi.