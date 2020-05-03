Kabuklarını kırarak kaplumbağaları öldürmüştü; "Kara büyü olduğu için yaptım" diyen şahıs serbest bırakıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mezarlıkta çok sayıda kaplumbağanın taşla ezilerek kabuklarını kırıp ölmeleriyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen şahıs ifadesinde, “Kaplumbağalarda kara büyü olduğuna inandığım için öldürdüm” dedi.

Polis, olayı gerçekleştiren kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen 42 yaşındaki B.Z. olduğunu belirledi.

B.Z., dün gece Saray Mahallesi Pelitlik Caddesi civarında yaya olarak yürüdüğü esnada gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen B.Z.’nin ifadesinde, “Dışarı gezmek için çıktım. Daha sonra mezarlığa uğradım. Burada gezen kaplumbağaları gördüm. Siğil yaptığına, ayrıca kaplumbağalarda kara büyü olduğuna inandığım için öldürdüm” dedi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ayrıca şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesinden dolayı 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.