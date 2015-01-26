Kablosuz internet su altına indi

Rusya’nın Tomsk şehrindeki bilim insanları, su altında kablosuz bağlantı (Wifi) teknolojisini çalıştırmayı başardı. Böylece gelecekte teknolojik aletler deniz altında internet yoluyla kontrol edilebilecek.



Tomsk Politeknik Üniversitesi (TPU) Deniz Jeolojisi Telekominikasyon Laboratuvarı Bölüm Başkanı Yuri Svinolupov, yapılan testlerde saniyede 1.2 kilobit hızında veri aktarmayı başardıklarını söyledi.



Günümüzde Rusya’da benzer aletlerin saniyede 0.2 kilobit veri aktarabildiğini ifade eden Svinolupov, “Modem şu an 200 bit hızında veri aktarabiliyor. Aletin teknik özelliklerini yabancı ülkelerdekilerle karşılaştığımız zaman en iyiler arasında yer aldığını görüyoruz. Rusya’da ise benzeri yok” şeklinde konuştu.

Bölüm Başkanı, bu yıl TPU bilim adamlarının Rusya Deniz Teknoloji Enstitüsü’ndeki meslektaşlarıyla ortak olarak modem üzerinde test yapacaklarını sözlerine ekledi.

Tomsk Bölgesi Vali Yardımcısı Mihail Sonkin, projenin su altında belirli noktalara güvenli ve hızlı bir şekilde bilgi sağlamayı amaçladığını söyledi.

Cihazın denizin 6 km derinliğinden veri aktarmayı başarabildiğini ifade eden Sonkin, “Önümüzdeki dönemde amacımız bilgi akışı, bilgi toplama ve aktarma, görüntü tanımlama gibi konulara yoğunlaşmak ve bu alanlarda çalışmalar yapmak” bilgisini verdi.

Araştırmacılar gelecekte bu alıcıların çevre sorunlarının tespiti ve çözümünde yardımcı olabilmesini umuyor.

Ortak kullanılacak standart bir veri paylaşımı sistemiyle, farklı gereçler kullanan araştırma ekipleri elde ettikleri verileri gerçek zamanlı bir şekilde paylaşıp birleştirebilecek.