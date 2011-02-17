Kablosuz internet hırsızını bulmanın yolları

T24

Kablosuz router'ınızın üzerinde internet bağlanıtısını, kablolu bağlantıları ve kablosuz etkiliği gösteren bir takım ışıklar bulunur. Tüm kablosuz bağlantıları kapattığınızda kablosuz bağlantı ışığı hala yanıp sönüyorsa başkaları bağlantınızı kullanıyor olabilir.Router'ınızın yönetim konsolu, kablosuz ağ etkinliği hakkında daha çok bilgi verebilir. Konsola oturum açmak için router'ınızın IP adresine gidin. Bu adresi Win+R klavye kısayolunu kullanıp, cmd yazarak, ardından ipconfig yazarak, bunun ardından 'Varsayılan ağ geçidi' IP adresine bakarak öğrenmeniz mümkün. Mac'lerde ise Network Preference bölmesini açın ve 'Router:' karşısında yazan IP adresini not edin.Bu IP adresini tarayıcı pencerenizde açın. Router'ınıza oturum açmanız istenecektir. Varsayılan ayarları değiştirmediyseniz, parola ve şifreyi router kılavuzunuzda bulabilirsiniz. Kullanıcı adı ve parola bir çok router'da varsayılan olarak admin'dir. Güvenliğiniz için bunu farklı bir şifreyle değiştirmelisiniz.Her router farklı bir ara yüze sahiptir. Bağlı cihazları gösteren bölümü bulmalısınız. Bu bölümün adı 'Attached Devices', 'Device List' olabilir. Bu listede bağlı olan cihazlara ait bir takım IP adresleri, MAC adresleri ve cihaz adları (algılanabildiyse) gösterilecektir. Listeyi gözden geçirerek istenmeyen bağlantıları bulabilirsiniz.Güvenliğinizi WPA2-AES olarak değiştirmeniz veya yeni bir parola ayarlamanız WiFi ağınıza istenmeyen girişleri engelleyecek, varolan izinsiz bağlantıları kapatacaktır. WiFi hırsızları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız şu adımları izleyin:Ağ ayarlarınızı router'ınızın yönetim panelinden değiştirmeniz, günlükleri incelemeniz mümkün ancak daha gelişmiş bir izleme için MoocherHunter'ı kullanabilirsiniz. MoocherHunter, Asya'da hukuki yaptırım organları tarafından kullanılıyor. Yazılımın açıklamasına göre MoocherHunter, kablosuz ağ hacker'ının konumunu ağda gönderdiği verilere bakarak 2 metre doğruluğunda bulabiliyor.Program Windows'da çalışmıyor, bunun yerine bir CD'ye yazmanız ve bilgisayarı bu CD'den başlatmanız gerekiyor. Buradaki fikir laptop'unuzla (ve wireless kartınızdaki anten ile) dolaşarak WiFi hırsızının konumunu bulmak.Bu aracın sonuçlarına göre bir davranışta bulunmanızı önermiyoruz, ancak aracı kullanarak WiFi ağınıza giren biri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.WPA ve diğerlerine göre daha güvenli olan WPA2'yi kullanıyorsanız oldukça güvendesiniz. Kırılması çok kolay olan WEP şifrelemesi kullanıyorsanız veya bir şifreleme kullanmıyorsanız WiFi bağlantınız bedava bağlantı arayan herkese açık demektir.