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Kablo ve trafo hırsızları tutuklandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde yaklaşık 45 bin lira değerinde trafo ve enerji nakil kablosu çalan 2 kişi, yakalanıp, tutuklandı

02 Şubat 2018 12:35

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Sarız ilçesinde yaklaşık 45 bin lira değerinde trafo ve enerji nakil kablosu çalan 2 kişi, yakalanıp, tutuklandı.
Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 29 Ocak\'ta, Altısöğüt Mahallesi\'ne elektrik dağıtımını sağlayan haberleşme ve enerji nakil kablosu ile direklere monte edilen demir aksanların çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, plakası açıklanmayan bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, trafo, elektrik kablosu ile elektrik direklerine ait demir parçaları ve kablo kesme makası ele geçirildi. Kamyonetteki 2 kişi gözaltına alındı.
Yaklaşık 45 bin liralık trafo ve kablo çalan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  

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