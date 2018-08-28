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Kablo hırsızlığı çetesi çökertildi

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE ve Balıkesir'de kablo hırsızlığı çetesi, jandarmanın operasyonuyla çökertildi

28 Ağustos 2018 18:54

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE ve Balıkesir\'de kablo hırsızlığı çetesi, jandarmanın operasyonuyla çökertildi. 1,5 tona yakın bakır tel ele geçirilirken, 2\'si kadın, 6 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale\'nin Biga ilçesi başta olmak üzere Lapseki, Çan, Bayramiç, Yenice ilçeleri ile Balıkesir\'in Bandırma ve Gönen ilçelerinde artan kablo hırsızlıkları üzerine Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ve Biga Merkez Jandarma Karakolu ekipleri harekete geçti. Kablo hırsızlığı şüphelileri, teknik ve fiziki takibe alındı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dün operasyon için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 1,5 tona yakın bakır tel ele geçirildi, M.T. (17),  A.P. (31), Ş.B. (21), A.E. (19) ile A.M. (41) ve M.D. (22) adlı kadınlar, Biga merkezde suçüstü yakalandı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Firari olan 4 kişinin ise yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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