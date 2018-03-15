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Kablo hırsızları tutuklandı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’un Salıpazarı ilçesinde kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan M

15 Mart 2018 14:29

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’un Salıpazarı ilçesinde kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.Y. ve D.A.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Salıpazarı ilçesinde bir araçta yapılan kontrolde, çalıntı kablo buldu. Şüpheliler M.Y. ve D.A.Y., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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