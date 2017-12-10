Kablo hırsızı yakalandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, inşaatlardan kablo ve çeşitli malzemeler çalan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Kırsal İsabeyli Mahallesi\'nde, inşaat halindeki yapılardan kablo ve çeşitli inşaat malzemelerinin çalınması olaylarındaki artış üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelininin D.D. olduğunu belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla D.D.\'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

İlçedeki birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen D.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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