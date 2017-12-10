T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kablo hırsızı yakalandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, inşaatlardan kablo ve çeşitli malzemeler çalan şüpheli jandarma tarafından yakalandı

10 Aralık 2017 01:03

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, inşaatlardan kablo ve çeşitli malzemeler çalan şüpheli jandarma tarafından yakalandı. 
Kırsal İsabeyli Mahallesi\'nde, inşaat halindeki yapılardan kablo ve çeşitli inşaat malzemelerinin çalınması olaylarındaki artış üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelininin D.D. olduğunu belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla D.D.\'yi yakalayarak, gözaltına aldı. 
İlçedeki birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen D.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ Aydın DHA  AYDIN NazilliMahallesiJandarma KomutanlığıBölgedekiEkiplerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24