Kabir bakımında yurt dışına açılacak

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, mezar bakımı ve mezar taşı yapan Cenaze Hizmetleri Derneği (CENHİZDER) Genel Başkanı Mehmet Çetin, 10 yıl önce evden çalışarak, başladığı işiyle yurt dışına açılmaya hazırlanıyor. Norveç\'e mezar taşı gönderen Çetin, \"İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça işimizi anlattığımız web sitesi hazırlıyoruz. Yurt dışındaki ihtiyacı karşılamak için girişimde bulunduk. Haftada en az 10 turist mezar taşı soruyor\" dedi.

Antalya\'da, inşaat ve boya şirketi bayiliği yapan Mehmet Çetin, iş yerini 2006 yılında devretti. Kendi işinin sahibi olmak için girişimde bulunan Çetin, firmada pazarlama işine girişti. Aynı yıl içinde dedesinin kabrini ziyarete giden Çetin, mezarın kötü durumda olduğunu görünce bakım yaptırmak için internetten arayışa başladı. Antalya\'da kabir bakımı yapacak kimseyi bulamayan Çetin, Ankara ve İstanbul\'da da sadece birkaç kişinin bu işi yaptığını fark etti.

HOME OFFİCE BAŞLADI, ŞİRKET SAHİBİ OLDU

Antalya\'da kabir bakımı için girişimde bulunan Mehmet Çetin, hemen kartvizit bastırıp, mezarlıkları gezmeye başladı. Oturduğu evini iş yeri olarak gösterip, home office çalışan Çetin, kendisine verilen birkaç kabir bakım ve temizlik işini yaptı. Temizlik ürünleriyle yıkadığı mezarlara çiçek tohumu ekerek, bakımını yapan Çetin, fotoğraflarını da çekip, müşterilerine gönderdi. Kısa sürede büyük ilgi gören kabir bakımı için talebe yetişemeyen Çetin, Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı yakınında ofis kiralayıp, işini kurumsal hale getirdi.

Bir kısmı yarı zamanlı olmak üzere 15 kişilik ekip kuran Çetin, istihdama da katkıda bulundu. Aylık 50 TL karşılığında mezarların bakımını yapıp, toprağını düzelten ve istek üzerine çiçeklendirme ile sulama işlemi yapan Çetin ve ekibi, bayramlarda ise yoğun çalışıyor.

TURİSTLERİN MEZAR SORGUSU, YURT DIŞINA YÖNELTTİ

CENHİZDER Genel Başkanlığı görevini de yürüten Mehmet Çetin, 10 yılda 800 mezar bakım müşterisine ulaştıklarını söyledi. Antalya merkezde 100\'ün üzerinde mezarlık olduğunu anlatan Çetin, bugünlerde yurt dışına açılmaya hazırlanıyor. Her yıl özellikle yaz aylarında kente çok sayıda turist ile gurbetçi geldiğini kaydeden Çetin, tatildeyken yaşamını yitiren yabancıların yakınlarınca mezar taşı yapımı konusunda çok sipariş aldığını söyledi. Norveç\'e özel sipariş mezar taşı gönderdiğini, ABD\'de yaşayan turist için de mezar taşı hazırladığını; ancak turistin yakınlarının ABD gümrüğündeki prosedürleri tamamlayamadığı için gönderemediğini belirten Çetin, Antalya\'da yakınlarının mezarı bulunan gurbetçiler için de hem mezar bakımı hem de özel mezar taşı imal ettiğini söyledi.

Turistlerin, verilen hizmeti daha iyi anlayabilmesi için 4 dilde hizmet verilen web sitesi için çalışmalara başladığını da kaydeden Mehmet Çetin, \"İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça dillerinde işimizi anlattığımız bir web sitesi hazırlıyoruz. Yurt dışındaki ihtiyacı karşılamak için böyle bir girişimde bulunduk. Haftada en az 10 turist mezar baş taşı soruyor\" dedi.

\'İLK BAŞLADIĞIMDA BANA GÜLMÜŞLERDİ\'

Geçen 10 yıla baktığında geldiği konumdan çok memnun olduğunu ve işi ilerletmek adına yeni projelere başladığını da anlatan Mehmet Çetin, 3 boyutlu çizimler yaparak, farklı mezar taşları yapabildiklerini söyledi. Bu işe ilk başladığında kendisini eleştiren yakınlarının \"Mezardan para mı kazanılır?\" diyerek, güldüklerini de dile getiren Çetin, \"Bu iş fikir olarak çıktığında herkes güldü. \'Mezar bakımına kim para verir?\' dediler. Komik algıladılar. Ama ben bu işe inanmıştım ve şu anki durumdan çok memnunum\" diye konuştu.

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