Kabinede seçim öncesi revizyon iddiaları konuşuluyor

Başkent kulisleri, kabinede seçim öncesi revizyon beklentisiyle hareketlendi. Seçim öncesi istifa etmek zorunda olan İçişleri, Ulaştırma ve Adalet Bakanlıklarındaki değişimle birlikte üç dönemini doldurup milletvekili listesinde yer almayacak bakanlardan bazılarının da kabine dışı kalacağı konuşuluyor. Taraf gazetesinden Dilek Gedik’in haberine göre, seçime kısa bir süre kala yeni kabinede olmayacak isimler arasında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Kültür Bakanı Ömer Çelik ve Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın isimleri sayılıyor. Öte yandan İnternet Haber yazarı Ömer Şahin, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan Anayasa’nın 114. maddesi gereğince genel seçim öncesinde görevinden ayrılacağını yazdı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığındaki 62. Hükümet’te Ocak ayı içinde değişiklik yapılacağı ihtimali güçlü bir biçimde dillendirilmeye başlandı. Seçim kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından beş gün sonra Anayasa’nın 114. maddesi gereği, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan’ın görevlerinden istifa etmesi gerekiyor. Üç bakanın yerine Başbakan Davutoğlu yine Anayasa gereği atama yapacak. Kabine revizyonun da bu atamalarla birlikte gerçekleştirileceği beklentisi mevcut. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın ekonomi yönetimi olarak kritik genel seçim öncesi yerlerini koruyacağı ama yıpranan üç dönemlik isimlerin yeni kabinede koltuklarını kaybedeceği belirtiliyor. Bu nedenle AKP kulislerinde kimlere bakanlık piyangosu vuracağı merak ediliyor.

Yalnızlaştırılan Bülent Arınç

Davutoğlu’nun ilk kabinesinde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın devre dışı kalmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Kendisine yakın bazı isimlerin bürokrasiden tek tek uzaklaştırılmasıyla yalnızlaştırıldığı iddia edilen Arınç’ın bu seferki revizyonda bakanlık koltuğunu bırakacağı belirtiliyor.

Yıpranan isimler

Son dönemde art arda yaşanan iş kazaları ve maden faciaları nedeniyle kamuoyunda en fazla yıpranan bakanlar olarak görülen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in de kabine dışı kalacağı öne sürülüyor.

Güvenlik paketinin kaderi HDP’ye bağlı

AKP’de Güvenlik Paketi ile ilgili sıkıntı yaşanıyor. Meclis İçişleri Komisyonu Alt Komisyonu’nda ele alınan 43 maddelik paket konusunda 4 partinin de kırmızı çizgileri bulunuyor. Bu nedenle üzerinde uzlaşılması mümkün görünmeyen ve maddeleri çok uzun ve kapsamlı olan paketin, bölünmesi ve maddelerinin artırılması gündemde. Bütçe görüşmeleri boyunca alt komisyonda çalışmalarına devam edilecek paketin, Ocak başında Meclis Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor. Ancak bu konuda AKP’nin tavrını, HDP ile çözüm sürecine yönelik yürütülen çalışmaların da belirleyeceği dillendiriliyor.

3 bakan daha mı gidiyor?

Öte yandan İnternethaber.com yazarı Ömer Şahin, 3 bakanın daha genel seçim öncesinde görevinden ayrılacağını yazdı.

Şahin, şunları söyledi:

Efkan Ala, Bekir Bozdağ ve Lütfi Elvan.. İşte bu 3 isim Mart ayında koltuklarından ayrılıyorlar. Başbakan istediği ya da partiden baskı olduğu için değil Anayasa emrettiği için görevi bırakıyorlar. Hem de günümüz şartlarında artık “saçma” hale gelen maddeden dolayı… Anayasa Madde 114 diyor ki, “Seçimlerden 3 ay önce Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir. Yerlerine de TBMM içerisinden veya dışarıdan bağımsız bir isim atanır”