Kabinede revizyon iddiası: Erdoğan, iki isim hariç bütün bakanları değiştirecek

Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hariç kabinede değişikliğe gideceği iddia edildi.

Kısadalga'dan Mahmut Aydın'ın haberine göre, Ankara kulislerinde Erdoğan'ın kabineye yeniden el atacağı konuşuluyor. İddialara göre AKP’li milletvekilleri, 3600 ek gösterge, asgari ücret zammı, emekli maaşlarında artış ve öğrenci affı düzenlemeleri yapacak olan Erdoğan'ın ayrıca temmuz ayında büyük bir kabine değişikliği yapacağını söylüyor.

AKP milletvekilleri tarafından kasım ayında baskın seçim yapması beklenen Erdoğan'ın bu kabine değişikliğinin "seçim kabinesi olacağı" belirtiliyor. AKP’li bir milletvekili ''İçişleri ve Adalet Bakanı hariç kabinenin tamamı değişecek'' yorumunda bulunuyor.

İktidar kulislerine göre, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere çok sayıda bakan ''affını'' istiyor.

Atanacak yeni kabinenin AKP'nin kıdemli, daha önce bakanlık yapmış üyeleri arasından seçilmesi bekleniyor.

Eski bakanların yeniden atanmasıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde seçmenlerin yeniden AKP'ye yönelmesi amaçlanıyor.