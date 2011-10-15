Kabinede mesai çatlağı





T24- Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın mesai saatlerinin gün ışığına göre belirlenerek sabah saat 6-7’ye alınması ve Cumartesi günü de çalışılması önerisi, Çalışma Bakanı Faruk Çelik’ten veto yedi. Bakan Çelik, “Dünya Çalışma Örgütü normlarına göre olmaz. Gündemimizde de böyle bir konu yok” dedi. Memur ve işçi, önerinin kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdi.









Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ILO normlarına göre işçilerin haftalık çalışma süresinin 45 saat, memurların da 40 saat olduğunu söyledi.





Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın, “mesai saatlerinin sabah saat 6-7 civarında başlatılması ve Cumartesi günleri de çalışılması” önerisi büyük tartışma yarattı. Memur ve işçiler gün ışığına göre mesai saatlerinin belirlenme önerisine karşı çıkarken, kabinede de çatlak yarattı. Bakan Yıldız’ın önerisine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tepki gösterdi. Böyle bir konunun gündemde olmadığını vurgulayan Çalışma Bakanı Çelik, Türkiye’de çalışma saatlerinin işçiler için 45, memurlar için de 40 saatle sınırlandırıldığını hatırlatarak, Dünya Çalışma Örgütü (ILO) normlarına göre bunun üzerinin söz konusu olmadığını vurguladı. Bakan Yıldız’ın “Bu konu tartışılsın diye bir öneri getirdim” sözleri hatırlatılarak, “Siz bu öneriye nasıl bakarsınız?” diye sorulması üzerine Çelik, net konuştu: “Gündemimizde böyle bir konu yok.”





Çalışma Bakanı Çelik, değerlendirmeyi yaptı: “Ülkemizde işçilerle ilgili temel kanunların düzenlediği çalışma süresi başlıklı bölümler açıkça ortaya koyar ki, genel çalışma bakımından haftalık çalışma süresi 45 saattir. Aksi kararlaştırılmadıkça bu süre işyerlerinde haftalık çalışma günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Ayrıca yine aynı kanunun fazla çalışma başlıklı 41. maddesinde fazla çalışma yapılabileceği, 45 saati aşan çalışmalar da denkleştirme yapılabileceği esasları da yeralıyor. Memurlarla ilgil ise çalışma saatleri 657 sayılı kanunla düzenleniyor. Bu kanunun 99. maddesinde haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saat olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca ILO normlarına göre kabul edilebilir en fazla çalışma süresi 45 saat. Bizim bakanlık olarak böyle bir çalışmamız yok, böyle bir yasa değişikliği düşüncemiz de yok.”





Gün ışığından 1 saat sonra mesai başlasın





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, gün ışımasından bir saat sonra başlayan mesai saatlerini uygun bulduklarını ve bunu tartışmaya açtıklarını söyledi. Bakan Yıldız, kamuda gün ışığına göre çalışmanın 600 milyon lira tasarruf sağlayacağını belirterek, şu öneriyi getirdi: “Yazın 06.00’da, kışın 07.00’de işte olalım. Mesainin bitimi de gün ışığına paralel olsun. Esnaf 06.00’da dükkan açıyorsa, devlet dairelerinde de mesai başlayabilir.”

Cumartesi günü mesaiye ilişkin olarak da Yıldız, “Biz zaten fiili olarak Cumartesi, Pazar’da çalışıyoruz ama buna ne kadar çok katılım olursa, o kadar daha fazla iyi olacaktır” dedi. Hangi saatlerin önerildiğine ilişkin soru üzerine de Yıldız, gün ışımasından 1 saat sonra başlayan mesainin enerji verimliliği açısından doğru olacağını düşündüğünü kaydetti. Yıldız, Türkiye’nin kendi sınırları içinde dahi 1 saat 10 dakikalık zaman farkı olan yerlerin bulunduğuna işaret etti. Yıldız, “Bugün özel sektörün önemli ölçüde uyguladığı zaman dilimidir bu. Özel sektörle beraber kamunun bu manada yapılanması olabilir mi olamaz mı? Tartışmaya açtığımız konu yalnızca enerji sektörü açısından değerlendirdiğimiz enerji verimliliği ile alakalı hususlardır” diye konuştu.







Memur ve işçiden veto





Kamu-Sen Başkanı İsmail Koncuk: Bütün dünyada Cumartesi-Pazar tatil uygulaması var. Bu teklifi ortaya koyan Sayın Bakan’ın bunun getirisini, götürüsünü hesap edip etmediğini bilmiyorum. Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değecek mi? Yani o yarım günlük mesaiden ne bekliyor, hangi getiriyi bekliyor? Hangi gerekçelerle Türkiye’de o yarım günlük mesainin yapılması gerekiyor? Bunları iyi hesap etmek lazım. 5.5 günlük bir mesai yerine 5 günü daha verimli kullanma yolunda bir takım tedbirler ortaya koymak daha doğrudur.”





DİSK Genel Başkan Vekili Tayfun Görgün: Ücretler artmadan çalışma saatlerinin arttırılmasına kesinlikle karşıyız. AB üyesi ülkelere oranla en uzun çalışma saatleri ve en kısa yıllık izin süresi maalesef bizim ülkemizde geçerli. Bakan Yıldız’ın önerisini kabul etmemiz söz konusu olamaz. Mesai saatleri 08.00 veya 09.00’da başlayıp, 8 saati geçmemelidir. Avrupalılar mesai saatlerini kısaltırken bizdeki süre uzuyor. Üstelik bu saat artışı ek ücret olmadan yapılıyor. Bizim önerimiz çalışma saatlerinin haftada 1 saat kısalması. Şayet bu yapılırsa 130 bin kişiye yeni istihdam alanı açılacaktır.”





- KESK Başkanı Lami Özgen: AB’nin çalışma saatleri ve yaşam standartları ortada. Burada sorun enerji tasarrufu mu, yoksa 8 saatlik çalışma süresini arttırmak mı? Ben ikinci hususu algılıyorum. Türkiye’de çalışanlar hem fazla mesai yapıyor hem de çalışma yükleri oldukça fazla. Bakan Bey’in ifade ettiği sabah ezanından akşam ezanına kadar olan sürede çalışılmasıdır. Bu öneriye göre şayet Cumartesi günü de mesai yapılırsa, haftalık çalışma saati 60 saati bulacak. Bunu kabul etmemiz söz konusu değil.”





- TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobilik: Sayın Yıldız’ın açıklaması kamuyu kapsıyor. Özel sektörün bütün sistemlerinde vardiyalı çalışma usulü vardır. Bütün hafta çalışılır ve 24 saati doldurma esası vardır. Vardiyalar ise 8 saattir. Vergi daireleri özel durumlarda Cumartesi günleri açık oluyor. Bu kurumların akşama kadar açık kalması daha iyi olacak. Esnaf, sanayici ve özel sektör çalışanının bu durumda vergisini daha rahatlıkla yatırabilir. Bunun sonucunda vergi tahsilatı da artar.”