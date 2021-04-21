Kabine’ye giren 3 yeni bakan Meclis’te yemin etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM'de yemin etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kabine revizyonu ve yeni bakanlıkların kuruluşuna ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin atandı. Ayrıca Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine de son verilerek yerine Mehmet Muş getirildi.

Bugün ise 3 Bakan Meclis'te yemin ederek görevlerine başladılar.

Ticaret Bakanı Muş'un yemin etmesinin ardından vekilliği düştü, AKP'nin vekil sayısı 288'e düştü.