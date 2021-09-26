Kabine bugün toplanıyor; yeni Koronavirüs önlemleri gündeme gelebilir

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından yarın toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi Koronavirüs salgını olacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısının ana gündem başlıkları Koronavirüs salgını, terörle mücadele, Afganistan ve Suriye'deki gelişmeler.

NTV'de yer alan habere göre, salgında yeni vaka sayılarının 30 bin sınırına dayanmasının ardından yeni tedbirlerin hayata geçirilebileceği belirtiliyor. Bir süredir lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması ve test zorunluluğunun AVM’leri de kapsaması gibi önlemlerin alınabileceği de iddia ediliyor.

Erdoğan cuma günü, "Yeni tedbir olacak mı?" sorusuna, Bilim Kurulunu işaret edip, "Konuyu farklı bir yere taşımamız gerek" sözleriyle yanıt vermişti. Kabine'de bu konunun ele alınması ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da son duruma ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

Afganistan'da başlayan Taliban dönemi ve göç tehlikesi ile- Suriye'nin İdlib kentindeki son gelişmeler masaya yatırılacak. Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da kabinenin gündeminde olacak. Toplantının ardından Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi ve bir açıklama yapması da bekleniyor.