Kabine yarın toplanıyor; Koronavirüs risk haritası güncellenecek mi?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Son kabine toplantısında risk haritası güncellenmemiş, önlemlerin aynı şekilde bir süre daha devamına karar verilmişti. Gözler bu toplantıda haritada değişiklik yapılıp yapılmayacağında olacak.

Harita güncellenirse buna göre risk durumu değişen illerde yeni tedbirler gündeme gelecek. Kabinenin artan vaka sayılarını, aşı tedariğindeki son durumu da ele alması bekleniyor. Ayrıca toplantıda ekonomideki gelişmeler, terörle mücadele, dış politika başlıklar da gündemde olacak.

Kabine revizyonunun da yarın yapılması beklentiler arasında.