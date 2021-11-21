Kabine yarın toplanıyor; gündemde döviz kurlarındaki artış var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısı yarın Beştepe'de gerçekleşecek. Gündemde ekonomik sıkıntılar ve salgınla mücadele var.

Kabinede salgınla mücadele konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunum yapması bekleniyor. Aşılama takvimi, yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum hakkında Bakan Koca kabine üyelerine bilgi verecek.

Toplantının bir diğer önemli başlığı da ekonomi olacak. Döviz kurlarındaki artış toplantıda değerlendirilecek.

Ayrıca terörle mücadele, Suriye Libya ve Irak’ın kuzeyindeki gelişmeler de kabinenin gündem maddeleri arasında yer alacak.