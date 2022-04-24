Kabine yarın toplanıyor: Bayram tatili 9 gün olur mu?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe’de toplanacak. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı toplantı sonunda netlik kazanacak. Kabinede ayrıca Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler de ele alınacak.

NTV'de yer alan habere göre, Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri olan bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının da toplantıda alınması bekleniyor.

Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla ilgili son durum da toplantıda değerlendirilecek. Uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve etkilerinin de toplantıda ele alınması bekleniyor.



