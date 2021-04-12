Kabine toplantısından önce açıklama: Çok daha sert tedbirler almaktan başka çözüm gözükmüyor; iki seçenek üzerinde duruluyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılması planlanan kabine toplantısında son günlerde günlük 50 binin altına inmeyen ve yeni bir pik yaptığı belirtilen Covid vakalarının düşürülmesine yönelik alınacak yeni tedbirlerin açıklanması bekleniyor. Çok daha sert tedbirler almanın kaçınılmaz olduğunu söyleyen bir yetkili, "Halihazırda iki seçenek üzerinde duruluyor, ya tam kapanma ya da sokak kısıtlamasının daha genişletilerek uygulanması" dedi.

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, "Birincide olduğu gibi ikinci normalleşmeyi de iyi değerlendiremedik ve salgın artık 50 binli rakamının üstüne yerleşti. Çok daha sert tedbirler almaktan başka çözüm gözükmüyor" dedi. Şu anda vaka sayılarında yeni bir pik yaşandığını ve yarın başlayacak olan Ramazanla birlikte artık yeni adımlar atılacağını belirterek, "Bilim Kurulu'nun bugün yapacağı toplantıdaki önerileri kritik önemde. O kapsamda yarınki kabinede değerlendirme yapılacak" dedi ve şöyle devam etti:

"Halihazırda iki seçenek üzerinde duruluyor, ya tam kapanma ya da sokak kısıtlamasının daha genişletilerek uygulanması. Tam kapanmanın ekonomi ile ilgili tarafları var. Covid ortamında bunu uygulamak çok kolay değil ama yine de tam olarak bu seçeneği saf dışı bırakmak kolay değil. Aşılama yapılıyor ama şu aşamada tedbirler yeterli olmuyor."

20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkışının kısıtlanması gündemde

Tedbirler kapsamında mevcut uygulamaların genişletilmesi yönünde de bazı planlar olduğunu kaydeden yetkili, "20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkışının kısıtlanması, şehirler arası yolculukların kısıtlanması ki vakaların taşınmasında önemli rol oynuyor, restoranların sadece sipariş alması, iftarlar gibi toplu yemeklerin yasaklanması, spor ve masaj salonlarının kapatılması gibi adımlar atılabilir" dedi.

"Türkiye'nin turist gönderen ülkelerin kısıtlamalarının dışında kalması gerekiyor"

Yetkili, turizm sezonu tam başlamadan vaka sayılarının indirilmesinin planlandığını kaydederek, "Çünkü 50 binin üzerindeki günlük vaka sayıları turizmi ciddi şekilde olumsuz etkileyecektir. Ekonomi için de turizmin canlı olması son derece elzem. Türkiye'nin turist gönderen ülkelerin kısıtlamalarının dışında kalması gerekiyor" dedi.

Ramazan bayramı boyunca da bazı kısıtlamaların olacağını vurgulayan aynı yetkili, "Daha önce de uygulandı. Vaka sayısının düşmesi için önemli bir adım bu" dedi.

"Üyeler en azından vaka artışlarının çok olduğu illere giriş çıkışların kısıtlanmasını talep ediyor"

Yetkililer, Bilim Kurulu'nun bazı üyelerinin Ramazan ayı boyunca tam kapanma istediğini vurgulayarak, bu mümkün olmayacaksa şehirlere giriş çıkışların kısıtlanmasının, özellikle İstanbul gibi illerde evden çalışmayanlar için çalışma saatlerinin vardiyalı olmasını önerdiğini kaydetti. Bir yetkili, toplu taşımaların azaltılmasının önemli olduğunu belirterek, "En büyük tehlike İstanbul olarak görülüyor. Üyeler en azından vaka artışlarının çok olduğu illere giriş çıkışların kısıtlanmasını talep ediyor" diye konuştu.