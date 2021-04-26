Yeni tedbir kararlarının beklendiği kabine toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Ne olmuştu?

Reuters'a konuşan Türk hükümet yetkilileri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iki yıl üst üste turizmde gelir kaybı yaşamama hedefi doğrultusunda kabinenin bugün Koronavirüs'e karşı daha sıkı önlemleri ele alacağını ifade etti.

Yetkililer, vaka sayılarındaki düşüşün yeterince hızlı bulunmadığını ve bu sebeple bakanların 13-15 Mayıs arasında olan Ramazan Bayramı için yeni önlemler üzerinde duracağını ifade etti. Kaynaklar, bunun ekonomik üretimi etkilemeyecek bir şekilde yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

İsminin paylaşılmamasını talep eden bir kaynak, "Vakalar birkaç gündür düşüyor ama yeterince hızlı bir şekilde değil. Kabinenin gündeminde tam kapanma olacak. Bu uygulanmalı" dedi.

TIKLAYIN | Reuters'a konuşan hükümet kaynakları: Kabinenin gündeminde tam kapanma var