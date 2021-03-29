Kabine toplantısı başladı; artan Koronavirüs vaka sayıları ve alınacak yeni önlemlerin masaya yatırılması bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Toplantıda Koronavirüs vaka sayılarının artışı ile bu kapsamda alınacak önlemlerin konuşulması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda artan vaka sayıları, illerdeki son durum, risk haritası, yerli aşı çalışmaları ve alınabilecek tedbirlerle ilgili kapsamlı bir sunum yapacak.

Toplantıda, 13 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı öncesinde özellikle iftar ve sahur vakitlerinde Koronavirüs yayılımının önlenmesine yönelik olarak yeni kısıtlama kararlarının alınması bekleniyor. Başta okullar ve kalabalık yerler olmak üzere, restoran, kafe, lokanta ve AVM’lerdeki son durum değerlendirilecek.