Kabine toplanıyor: Koronavirüs kısıtlamaları esnetilecek mi?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Koronavirüs gündemiyle bugün yapılacak. Kritik toplantıda Koronavirüs'le mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve kısıtlamalarda normalleşme takviminin ele alınacağı tahmin ediliyor.

Erdoğan başkanlığındaki kritik Kabine toplantısı bugün saat 15.30'da yapılacak. Kritik toplantıda kafe ve restoranların durumu ile hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının ele alınacağı tahmin ediliyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı kritik Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlarda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Kafe ve restoranlar açılacak mı?

Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Kabine gündemine dair edinilen son dakika bilgisine göre bu kapsamda, kafe ve restoranlara HES kodu ile giriş yapılabilecek. İç mekânda kapasitenin en fazla yüzde 30'u (10 masa varsa 3 tanesi hizmete açık olacak), dış mekânlarda yüzde 50'si (10 masa varsa 5 tanesi) hizmete açılacak. Bulaşın olmaması için müşterilere oturma sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bu sürenin de 45 dakika olabileceği belirtiliyor.

Okullar tamamen açılacak mı?

Mart itibarıyla önce ilköğretim, arkasından da orta öğretim kurumlarının hibrit model ile eğitime başlaması hedefleniyor. Gidişe göre bu sürelerin değiştirilebileceği, yaza da sarkıtılabileceği belirtiliyor.

Üniversiteler açılacak mı?

Üniversitelerin açılmasında YÖK'ün düzenlediği anketin sonuçları etkili olacak. Ancak bu konuda son kararı Sağlık Bakanlığı verecek. Üniversitelerin vaka sayılarına göre bahar aylarında hibrit modelde eğitime başlaması üzerindeki formüller tartışılıyor.

TIKLAYIN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üniversiteler için yüz yüze eğitim açıklaması

Sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılacak mı?

Öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Toplantıda vaka sayılarına bağlı olarak bölgesel olarak bazı kısıtlamaların esnetilebileceği belirtiliyor.

Aşılama süreci de masada

Çin ve Almanya'dan sipariş edilen koronavirüs aşılarının son durumu ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki aşılama süreci de değerlendirilecek.