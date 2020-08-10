Kabine toplanıyor: Gündem Covid-19’a karşı yeni önlemler ve okulların açılış tarihi

Bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda tatil ve bayramın etkisiyle artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlemler konuşulacak.

Vaka sayılarının artış yaşandığı bölgelerde tedbir uygulamalarına dönük atılacak adımlar değerlendirilecek. Toplantının bir diğer konusu da okullarda başlaması planlanan örgün eğitimle ilgili olacak.

Hürriyet’in aktardığına göre kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgının seyriyle ilgili Türkiye’deki son durum, okullarda alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında kabineye detaylı bir bilgilendirme yapacak.

İstanbul Sözleşmesi de konuşulacak

Tartışmaları süren İstanbul Sözleşmesi konusunda ilgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunması da bekleniyor. Kabinede bakanların sözleşmeye dönük görüşlerini alması beklenen Erdoğan, en kapsamlı değerlendirmeyi ise bu hafta AKP'de gerçekleştireceği MYK toplantısında yapacak.

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