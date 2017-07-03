T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kabine kulisi: Dar kapsamlı revizyonun eli kulağında

"Kabine kulisleri yeniden canlandı"

03 Temmuz 2017 10:28

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ramazan bayramı öncesi beklenen kabine revizyonuna ilişkin bir kulis bilgisi verdi. Selvi, "Kabine kulisleri yeniden canlandı. Geniş çaplı olmayan bir kabine revizyonunun eli kulağında olduğu söyleniyor" dedi. 

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ekonomiye can suyu olması beklenen 180 günlük eylem planıyla ilgili ayrıntılara geçmeden önce kabine revizyonuyla ilgili bir kulisi paylaşmak istiyorum. AK Parti kongresinden sonra yoğun bir beklenti vardı. Ama bayramdan önce gerçekleşmedi. Kabine kulisleri yeniden canlandı.  Geniş çaplı olmayan bir kabine revizyonunun eli kulağında olduğu söyleniyor.

Piyasaların merakla beklediği 180 günlük program üzerindeki teknik çalışmalar ise tamamlandı. Eylem planı Bakanlar Kurulu’nda görüşülüp kamuoyuna açıklanacak.

ETİKETLER

kabinehaberrevizyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24