Kabine, Koronavirüs gündemiyle toplanıyor; işte ele alınması beklenen yeni kısıtlamalar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleşecek kabine toplantısında Ramazan ayı boyunca uygulanması planlanan yeni Koronavirüs tedbirleri ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Yeni tedbirlerde 2020 yılındaki düşüş dönemlerinde uygulanan yeni tedbirler örnek alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Bilim Kurulu toplantısında karar verilen tavsiyeleri ve son durumu bir sunumla aktaracak.

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Sabah gazetesinin haberine göre; Bilim Kurulu'nda ve ardından bugün de kabine toplantısında konuşulacağı belirtilen tedbirler şöyle:

Tam kapanma Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde seyahat yasağı Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri Kamuda yeniden esnek çalışma modeli Özel sektörün uzaktan çalışmaya teşvik edilmesi Kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi Ramazanda kafe ve lokantaların kapalı olması Hafta sonu yasaklarının devam etmesi Ramazan boyunca teravihler için camilerde geçen yıl uygulanan tedbirlerin uygulanması Kalabalık meydan ve caddelerin sınırlandırılması Bayramda seyahat yasağı

Tam kapanmanın Koronavirüs bulaş riskini düşürmek için en uygun yöntemlerden biri olduğu ifade edilirken, ancak tam kapanma olmaması halinde bir dizi önerinin de Bilim Kurulu tarafından sunulduğu dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleşecek kabine toplantısının ardından alınan kesin kararları ve yeni tedbirleri kamuoyu ile paylaşacak.