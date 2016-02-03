Kabine iltica yasası için toplanıyor



Almanya'da kabine haftalar süren tartışmaların ardından İltica Paketi II adı verilen düzenlemeler için kolları sıvadı. Koalisyonu oluşturan partilerin liderleri geçen hafta, suç işlemekten hüküm giymiş yabancıların sınır dışı edilmesini kolaylaştıracak yasa değişikliğini kabul etmişti.

Bugün ele alınacak İltica Paketi II ise hükümeti oluşturan üç partinin liderlerinin kasım ayında vardığı uzlaşmanın ürünü. Detaylar üzerinde haftalar süren tartışmaların odak noktasında aile birleşimi konusu yer almıştı. ‘Geçici koruma‘ statüsündeki sığınmacıların ailelerini yanlarına almak için Almanya'ya iltica başvurusu tarihinden itibaren iki yıl beklemesi gerekecek. Ancak Türkiye, Ürdün ve Lübnan'da yaşayan aile fertlerinin gruplar halinde öncelikli olarak Almanya'ya getirilmesi öngörülüyor.

Koalisyon partileri ayrıca ilticacıların Almanya'daki entegrasyon kurslarına katılım için kendi ceplerinden 10 euroluk bir pay ödemesini de kararlaştırdı.

Sığınmacıların, barındıkları merkezlerden belli bir mesafe içinde kalmaları ve bu bölgenin dışında çıkamamaları anlamına gelen ‘ikamet zorunluluğu'nun daha sıkı kontrolü üzerinde de uzlaşıldı.

Kabine ayrıca ‘jobcenter‘ olarak bilinen iş ve işçi bulma dairelerinde reform konusunda da karar verecek. Çalışma Bakanı Andrea Nahles bu dairelerde gereksiz bürokrasinin azaltılması yoluyla uzun süredir işsiz olan kişilere yardımın daha etkili hale getirilmesini amaçlıyor.

Cezayir, Fas ve Tunus, ‘güvenli ülke‘ olacak

Federal Basın Dairesi'nin bugünkü kabine toplantısının gündemi ile ilgili yayınladığı resmi listede, Cezayir, Fas ve Tunus'un ‘güvenli ülke‘ olarak sınıflandırılmasına dair görüşmeler de bulunuyor.

Alman hükümeti ‘güvenli ülke‘ sınıflandırması yoluyla bu ülkelerden gelen ilticacıların daha hızlı bir şekilde geri gönderilebilmesini umuyor. Bu ülkelerden gelen kişilere Almanya'da iltica hakkı tanınması olasılığı yok denecek kadar az. Buna rağmen başvuru değerlendirme süreci tamamlanıncaya kadar uzun süre Almanya'da kalmaları ve sıkça suça bulaşmaları nedeniyle hükümet süreci hızlandırmak istiyor.

Aralarında ‘güvenli ülkeler'den gelenlerin de bulunduğu belirli sığınmacı gruplarının ayrı kabul merkezlerine alınarak, başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlandırılması öngörülüyor.

Ancak Cezayir, Fas ve Tunus'un ‘güvenli ülke‘ ilan edilmesinin, bu ülke vatandaşlarının daha hızlı bir şekilde geri gönderilmesini sağlayacağı tartışmalı. Almanya'dan gönderilen söz konusu ülke vatandaşlarının geri alınmadığına sıkça rastlanıyor. Örneğin geri kabul anlaşması bulunmasına rağmen Cezayir ile bu tür sorunlar yaşandığı belirtiliyor.