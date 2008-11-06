Kabine için şimdiden kolları sıvadı

Barack Obama'nın, Illinois eyaletinin Temsilciler Meclisi üyelerinden Rahm Emanuel'e, hükümetin işleyişinden ve kabineden sorumlu en üst düzey yetkili olması için teklifte bulundu.

Rahm Emanuel, eski başkanlardan Bill Clinton'a danışmanlık yapmıştı.

Emanuel'in, bazı Cumhuriyetçiler tarafından çok partizan bulunduğu ve tepki çekebilecek bir isim olabileceği belirtiliyor.

Rahm Emanuel, kendisine yapılan teklifi kabul etmesi halinde, yeni yönetimin iç işleyişinden büyük oranda sorumlu kişi olacak. Ancak Emanuel'in bu göreve gelmesinin partiler arası uçurumu kapatmaktan çok derinleştirebileceği eleştirileri yapılıyor.

Önce Hazine Bakanı açıklanabilir

Barack Obama'nın kısa süre içinde ülkenin yeni hazine bakanını açıklaması bekleniyor.

Bu bakanlık için adları geçenlerin başında, Bill Clinton döneminde Hazine Bakanı olarak görev yapan Larry Summers ve eski ABD Merkez Bankası Başkanı Paul Volcker geliyor.

Öte yandan Barack Obama'nın, yönetiminde bazı Cumhuriyetçilere yer verebileceği yönünde de spekülasyonlar yapılıyor.

Obama'nın, Savunma Bakanı Robert Gates'in görevine devam etmesini isteyebileceği yönünde tahminler yapılıyor.

Gates'in her iki partinin de saygı duyduğu bir isim olduğu ve görevinde kalmasının, iki parti arasında işbirliğine dayalı bir yönetim oluşturulacağı mesajı vereceği belirtiliyor.

Barack Obama'nın kabinesini oluşturması için başkanlık yeminini yapacağı 20 Ocak'a kadar vakti var.

ABD'nin mevcut başkanı George Bush, geçiş sürecinde yüzde 100 iş birliği yapacağını söyledi.

Barack Obama, önceki gün yapılan seçimlerde ABD'nin ilk siyah başkanı seçilmişti.

Obama bugünden itibaren Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'den günlük brifingler almaya başlayacak.