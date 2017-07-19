Kabine dışı kalan Tuğrul Türkeş'ten ilk mesaj

Başbakan Binali Yıldırım, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin kabul edildiği 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumundan sonra uzun süredir beklenen kabine değişikliğini bugün açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın iki saatlik görüşmesinden sonra açıklanan kabineye göre, 15 bakan yerinde kalırken 6 yeni bakan kabineye girdi. 5 bakanın görev yeri değişti. En büyük sürpriz, 7 Haziran seçimleri sonrası MHP'den istifa ederek AKP'ye geçen ve Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten Tuğrul Türkeş’in kabine dışında kalması oldu.

Kabine revizyonunun açıklanmasının ardından Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabı twitter üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulundu. Türkeş paylaşımında, “Yeni Bakanlar Kurulu, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Görev alan tüm arkadaşlarımıza muvaffakiyetler diliyorum” mesajını verdi.