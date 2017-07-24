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Kabine değişikliğinin ardından yeni başbakan yardımcılarının görev dağılımı açıklandı

Yeni Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ oldu

24 Temmuz 2017 20:04

Kabinede geçen günlerde yapılan revizyon ile Adalet Bakanlığı'ndan Başbakan Yardımcılığı'na kaydırılan Bekir Bozdağ "Hükümet Sözcülüğü" görevine getirildi. 

Bozdağ'ın görev değişikliği "kaydırma", "tenzil" yorumlarına neden olmuştu. Başbakan Yardımcılığı hükümet protokolünde daha önde olsa da, icrai imkânlar nedeniyle Adalet bakanlığı gibi önemli ve geniş bir teşkilatı bulunan bir idareyi yönetmekten uzak bir makam. 

Bozdağ, Bakanlar Kurulu'nun ardından başbakan yardımcılarının görev dağılımı da açıkladı. 

Buna göre, yeni görevlendirmeler şöyle:

Milli Güvenlik Kurulu, MİT, TOKİ, TMSF ve Türkiye Varlık Fonu, Başbakanımıza bağlı olarak çalışacak.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ:

Hükümet sözcülüğü, TBMM, Danıştay ile ilişkiler, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Anadolu Ajansı ile ilgili konular Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından idare edilecek. 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:

Ekonomi Koordinasyonu ve Bankalar Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından idare edilecek. 

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık:

MGK kararlarının takibi reformların ve yatırımların koordinasyonu Başbakan Yardımcısı Fikri Işık tarafından yerine getirilecek. RTÜK, Atatürk Dil ve Tarih Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu da Fikri Işık'a bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek. 

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kıbrıs İşleri  Koordinasyonu, Yatırım Ortamının iyileştirilmesi ayrıca AFAD ve Yatırım Ajansı ile ilgili çalışmaları yürütecek. 

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu:

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Projesi, Yüzüncü Yıl Anmaları ile ilgili hazırlıklar, konular üzerinde çalışacak ayrıca  Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı Çavuşoğlu tarafından yönetilecek.

Kabine değişikliğinin ardından ilk toplantı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'ndeki toplantı, saat 11.30'da başladı. Kabinede yapılan değişikliğin ardından, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ilk kez Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı.

Daha önce Bakanlar Kurulu'na Adalet Bakanı olarak katılan Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı olarak katılan Fikri Işık ve Sağlık Bakanı olarak katılan Recep Akdağ, başbakan yardımcıları olarak toplantıda yer aldı.

Daha önce başbakan yardımcılığı görevlerini yürüten Nurettin Canikli Milli Savunma Bakanı, Numan Kurtulmuş da Kültür ve Turizm Bakanı olarak Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı.

 

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