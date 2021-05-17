Kabine, bugün toplanıyor; işte masaya yatırılacak konular

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabine toplantısı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine, bugün saat 15.00'te Beştepe'de toplanacak.

Öncelikli gündem maddesi Koronavirüs'le mücadele olacak olan toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştirerek, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.

Toplantıda bugün başlayan ve 1 Haziran'a kadar devam edecek kademeli normalleşme adımlarının ele alınması beklenirken, 1 Haziran sonrası kaldırılacak kısıtlamalar da masaya yatırılacak. Esnafın durumu, kapalı olan iş yerlerinin ne zaman açılacağı, bunlar için uygulanacak tedbirler görüşülecek.

Koronavirüs'le mücadelede en etkili yöndem olan aşı uygulamasının son durumu ve tedariki konusundaki yol haritası da görüşülecek.

Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.