Kabine bugün toplanıyor: Gündemde yüksek elektrik faturaları var

Kabine bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Yüksek elektrik faturalarına gelen tepkiler, talepler, toplantıda masaya yatırılacak.

NTV’de yer alan habere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, cemevleri, sivil toplum kuruluşları ve küçük esnaf için yeni bir düzenleme hazırlığında. Konut elekriğinde yeni düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise toplantı sırasında karara bağlanacak. Toplantıda, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak. Cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarını düşürecek seçenekler üzerinde de çalışılıyor. Ticarethaneler için de ciro ya da elektrik tüketimine göre özel tarife üzerinde duruluyor. Kademeli tarifeye geçilmesi de çalışılan formüller arasında. Konutlarda tarife limiti 150 kilovatsaatten 210 kilovatsaate çıkarılmıştı. Bu tarifede yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise toplantıda belli olacak

Kabine Toplantısı'nda ekonomideki gelişmeler de ele alınacak. Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni paketin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek. Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Toplantının bir diğer gündem maddesi, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim olacak. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

Toplantının ardından alınan kararların Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.