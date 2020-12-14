Kabine bugün Koronavirüs gündemiyle toplanıyor: Salgın il ve ilçe ölçeğinde ele alınacak, yeni tedbirler gelebilir

Kabine bugün Koronavirüs’le mücadele gündemiyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanıyor. Bu kapsamda son iki haftadır uygulanan kısıtlamaların salgının seyrine etkisi değerlendirilecek, aynı zamanda ek tedbirler görüşülecek. Cumartesi günü Erdoğan’ın duyurduğu kira ücretleri de kabinenin gündeminde olacak.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan imzalı habere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 14 günlük tabloyla ilgili kabineye kapsamlı bir sunum yapacak. Koronavirüs’le mücadele kapsamında alınan tedbirlerin vaka ve ölüm sayılarına etkisi, büyükşehirlerdeki son durum ve yerli aşı çalışmaları da kabinede tüm ayrıntılarıyla değerlendirilecek.

Erdoğan’ın “vaka sayısının hedefin altına düşmesiyle kısıtlamaları kaldıracağız” açıklamasıyla gündeme gelen yasakların sahaya yansıması da il ve ilçe ölçeğinde ele alınacak.

Buna göre, ek kısıtlama kararı alınıp alınmayacağının yanı sıra bazı yasakların esnetilmesi de kabinenin en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Alınan önlemlere rağmen vaka ve ölüm sayıları artış gösteren illere yönelik ek önlemlerin hayata geçirilebileceği de belirtiliyor.

Sokağa çıkma yasağının 4 gün olarak uygulanması gündeme gelen yılbaşıyla ilgili kararın da salgının önümüzdeki günlerdeki seyrine bakılarak bir sonraki kabinede verilmesi bekleniyor.

Ayrıca Erdoğan’ın Bakü’de okuduğu şiir nedeniyle İran ile yaşanan gerilimin ardından yürütülen diplomasi trafiğinin de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.