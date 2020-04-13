Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, lokal karantina önlemleri ve terhisler gündemde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün üçüncü kez telekonferans yöntemiyle toplanacak. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde koronavirüs'e karşı sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, lokal karantina önlemleri ve terhislerin durdurulması gibi kararlar gündemde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmalarını sürdürdüğü Huber Köşkü’nden başkanlık edeceği kabine toplantısında Koronavirüs'le mücadele kapsamında alınacak yeni tedbirler, 31 şehirde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sahaya yansıması ve virüsün ekonomideki etkileri tüm yönleriyle değerlendirilecek. Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Toplantıda dün gece 24:00’te süresi dolan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının genişletilmesi veya süresinin uzatılmasına dönük değerlendirmeler de yapılacak.

Kabinede il, ilçe, belde, mahalle bazındaki lokal karantina uygulamaları ve her alanda adım adım hayata geçirilecek ek önlemler ele alınacak. Bu kararın alınmasında vatandaşın kurallara ne derecede uyduğu ve riayet ettiği belirleyici olacak.

Toplantıda, hafta sonu gündeme gelen asker terhislerinin ve celp dönemlerinin durdurulması hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bir sunum yapması ve kararın hafta içinde uygulamaya geçirilmesi planlanıyor.

Bunun yanı sıra esnafın, tüccarın, işverenin ve ihracatçının mağdur olmaması için alınacak yeni ekonomik önlem paketi de detaylarıyla değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kabineye bilgilendirme yapacak.

Erdoğan, kabinede alınan kararları ve koronavirüsle mücadelede hayata geçirilecek yeni tedbirleri toplantının ardından ‘Ulusa Sesleniş’ konuşmasıyla duyuracak.