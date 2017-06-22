Hürriyet yazarı Erdal Sağlam, yapılması beklenen kabine değişikliğiyle ilgili olarak "Ne kadar teşvik açıklanırsa açıklansın, siyasette ve bürokrasideki bu hava sürdüğü, güven verilemediği müddetçe bırakın yeni yatırımları, mevcut özel sektörün çalışması bile çok zorlaşıyor" dedi.

Erdal Sağlam'ın "Kabine beklentisi bürokrasiyi iyice kilitledi" başlığıyla yayımlanan (22 Haziran 2017) yazısı şöyle:

Kabinede değişiklik beklentisinin de etkisiyle, Ankara’da bürokrasi iyice tıkanmış görünüyor. Özellikle büyük özel sektör firmalarının “uzun zamandır bürokrasideki işlerinin yürümediği” yönündeki şikayetlerinin arttığı görülüyor.

Özel sektör temsilcileri Ankara’da bürokrasideki işlerinin yürümediği dönemin artık çok uzadığını, karar çıkmaması nedeniyle artık günlük işlerinin bile aksadığını belirtiyorlar. Bu tıkanmanın kronikleştiğini, ileriye dönük plan yapmak konusunda ciddi caydırıcı bir hale geldiğini belirtiyorlar.

Aslında bürokrasideki kilitlenmenin başlangıcını 15 Temmuz darbe teşebbüsü olarak görüyorlar. Sonrasında yapılan FETÖ operasyonları nedeniyle bir çok bürokratın değiştiğini kaydeden bir özel sektör temsilcisi, görevden alınanların yerinin tam olarak hala doldurulamadığını, atananların bir bölümünün de hala yerlerini dolduramadığını söyledi. Bununla birlikte bazı yeterli bürokratların iş yükünün de çok arttığı ve birikme olduğunu kaydeden aynı yetkili, “Aslında hala bürokrasi ile konuşurken korktuğumuzu çok temkinli olduğumuzu söylemeliyim, çünkü bugün konuştuğumuz kişi de yarın FETÖ’cü çıkar mı diye tedirginlik duyuyoruz” şeklinde konuştu.

15 Temmuz ardından gelen tasfiyelerin ardından bu kez de referandum telaşı başladığını kaydeden başka bir özel sektör temsilcisi ise, bürokrasinin referandum sürecinde özel sektörün ihtiyaçlarına odaklanamadığını, yetersizliklerle birleştiğinde işlerin ciddi tıkandığı bir dönem yaşandığını belirtti. Referandum sonrası artık herkesin işlerine bakacağını düşünürken, bu kez de kabine değişikliği söylentilerinin yayıldığını kaydeden yetkili, bu konunun da bir türlü netlik kazanmamasının doğal olarak bürokrasinin çekingen tavrını artırdığını, özet olarak 1 yıllık birikimin sonucu son dönemde işlerin iyice tıkandığının rahatlıkla söylenebileceğini kaydetti.

1 yıldır iş çıkmıyor

Özel sektör işlerin açılması için kabine değişikliğini yakından takip ediyor. Bir yetkili “Artık bir an önce kabine konusunun netlik kazanması lazım, yapılacaksa biran önce yapılmalı, yapılmayacaksa biran önce ‘yapılmayacak’ diye açıklanmalı, aksi takdirde bu tıkanma devam edecek görünüyor” dedi.

Geçen hafta “Kabine değişikliği durdu” veya “Alınan Bakan cemaatçi gözükecek diye kabine değişikliği zora girdi” söylentileri yayılmıştı. Ancak Başbakanın Yunanistan dönüşü gazetecilere “Davul zurna çalınarak kabine değişmez, bir anda yaparız görürsünüz” demesi yeniden beklentileri artırdı.

Bir yabancı firma yetkilisi ise özellikle yabancı yatırımcıyla ilgilenilmesi gerektiğini, zaten Türkiye’de olan bitenlerin ana şirketlere anlatılmasında sıkıntı yaşandığını söyledi. Yapılan brifinglerin yetmediğini, “yabancıların kaygılarının giderilmesi gerektiğini” kaydeden bu yetkili, “Türkiye’de seçim havası, gerginlik bitmiyor aksine artıyor algısı”nın yabancı yatırımcılarda hakim olduğunun altını çizdi.

FETÖ operasyonlarının devam etmesi, olağanüstü hal uygulamaları, bu uygulamalara karşı yapılan gösterilerin yabancılarda kaygı yarattığını kaydeden aynı yetkili, artık genel olarak normalleşmenin yaşanması gerektiğini söyledi. Bürokrasinin tam olarak oturmaması ve liyakata dayalı olmayan yetersizliklerin yabancıların tedirginliğini artırdığı da açıkça dile getiriliyor. Özellikle regülasyona dayalı sektörlerde iş yapanlar, bürokrasinin tıkanması nedeniyle çok daha zor durumlarda kalıyorlar.

Ne kadar teşvik açıklanırsa açıklansın, siyasette ve bürokrasideki bu hava sürdüğü, güven verilemediği müddetçe bırakın yeni yatırımları, mevcut özel sektörün çalışması bile çok zorlaşıyor.