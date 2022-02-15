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Gündem

Kabine, iki haftalık aranın ardından yarın toplanıyor

Gündemde ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler var

15 Şubat 2022 09:19

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Toplantıda, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak.

KDV indirimi piyasaya nasıl yansıdı?

Kabine Toplantısı'nda ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek.

Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ukrayna-Rusya gerilimi ele alınacak

Bir diğer gündem başlığı, Ukrayna ile Rusya arasında giderek artan gerilim olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar görüşülecek.

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