Kabin yasağına karşı Brüksel devrede

Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak kabinine dizüstü bilgisayar alınmasına yönelik yasağı Avrupa'dan uçuşları da kapsayacak şekilde genişletme planı, Brüksel'i harekete geçirdi.

Konu, Brüksel-Washington hattında bir telefon görüşmesinde ele alındı. Avrupa Birliği'nden yetkililer, Amerikan Ulusal Güvenlik Bakanlığı'ndan uzmanlarla yasak ihtimalini ele aldı.

Görüşmede ABD'den bir heyet gelecek hafta Brüksel'e davet edildi. AB yetkililerinin yasak ihtimaline karşı bir çözüm planı üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Avrupa kentlerinden 1 haftada 3 binden fazla Transatlantik uçuş gerçekleştiriliyor. Yılda 65 milyondan fazla yolcu iki kıta arasında seyahat ediyor.

ABD'nin dizüstü bilgisayar yasağı

Amerika Birleşik Devletleri, 2 ay önce Türkiye'nin de aralarında olduğu 8 ülkeyi kapsayacak şekilde kabine dizüstü bilgisayar alınmasına yasak getirdi. Yasak çerçevesinde dizüstü bilgisayarlar bagaj bölümünde taşınıyor.

Yasağa gerekçe olarak söz konusu ülkelerden yapılan uçuşlarda dizüstü bilgisayarların pil bölümüne patlayıcı madde saklanabilme ihtimali gösterildi. ABD'nin kararının ardından İngiltere de benzer bir uygulama başlatarak, Türkiye'nin de aralarında olduğu 6 ülkeyi yasaklı listeye ekledi.

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AFP/Reuters/AP/ÖA/GA