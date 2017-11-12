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Kabin ekipleri bu setle sıtmadan korunacak 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) sıtma riski taşıyan Afrika seferlerinde kullanılmak üzere uçuşlarda görevli kabin ekiplerine 'sıtma seti' dağıttı

12 Kasım 2017 15:20

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) sıtma riski taşıyan Afrika seferlerinde kullanılmak üzere uçuşlarda görevli kabin ekiplerine \'sıtma seti\' dağıttı.

THY, Afrika uçuşlarında görev yapan kabin ekiplerini sıtma virüsüne yakalanmamasına karşı bir dizi önlemler aldı. Alınan tedbirler doğrultusunda geçtiğimiz yaz ayında ekiplere dağıtılmak üzere sıtma seti alımı için ihale yapılmıştı. Şirket, satın aldığı 162 bin adet sıtma ürünlerinin bulunduğu özel çantayı kabin ekiplerine dağıtmaya başladı. Sıtma hastalığına karşı tedbir amaçlı 8 farklı üründen oluşturulan çantada, sinek ve kene kovucu ile birlikte el dezenfektanı, ateş ölçer gibi ürünler de yer alıyor.

 

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