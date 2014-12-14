Kabin amirini diz çöküp özür dilemeye zorladılar

Kore Havayolları’nda geçen hafta fındık servisini yanlış yaptığı gerekçesiyle patronun kızı tarafından azarlanan Park Çang-jin adlı kabin amiri, uçaktan indirilmeden önce diz çöküp özür dilemeye zorlandığını söyledi.

BBC Türkçe’deki habere göre, aynı zamanda Kore Havayolları’nın Başkan Yardımcısı olan Heather Ço, New-York’tan Güney Kore’nin İnçeon kentine giden uçak kalkış için pistte ilerlerken, business class’ta fındığın tabak yerine paketle servis edilmesine öfkelenmişti.

Uçağı durdurtup kabin amirini indiren Ço, tepkiler üzerine özür dilemiş ve istifa etmişti.

Kore Havayolları’nın sahibi Yang Ho Ço da, “hem şirketin yönetim kurulu başkanı hem de bir baba olarak” özür dilemişti.

‘Olanları değiştirerek anlatmamı istediler’

Dünya genelinde yankı uyandıran olayla ilgili olarak ilk kez Güney Kore televizyonu KBS’e konuşan Park Çang-jin, şirketin olayı farklı şekilde anlatmasını istediğini söyledi.

Patronun kızına itiraz etmeye cesaret edemediği için diz çöküp özür dilediğini söyleyen Çang-jin, New York’tan başka bir uçakla Güney Kore’ye döndüğünü söyledi.

Çang-jin’e göre daha sonra bazı şirket yetkilileri evine gelip ifadesini değiştirmesini istedi. Kabin amirinden, Ço’nun hakaretamiz ifadeler kullanmadığı ve uçaktan kendi isteğiyle indiğini söylemesi istendi.

Park Çang-jin, "Daha önce böyle bir aşağılanmaya maruz kalmayanlar, bu duyguyu anlayamaz” dedi.

Kore Havayolları, başlangıçta Ço’yu savunmuş, başkan yardımcısı olarak uçağın hizmet kalitesinden sorumlu olduğunu belirtmişti. Ancak şirket daha sonra özür yayımlamıştı.

Bu arada, Heather Ço'nun bizzat özür dilemek için kabin memurunun evine gittiği, ancak evde bulamayınca not bıraktığı belirtiliyor.



